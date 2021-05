Scuola, Subiaco: presentato il progetto “STEM 2020 – Pianeta Donna”

Questo progetto ha come obiettivo quello di far conoscere le discipline scientifiche (es. Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) e soprattutto di contribuire a ridurre la differenza di genere nell’accesso a questi ambiti professionali, che tradizionalmente vengono ancora visti come più “maschili”. Il lavoro si è svolto fuori dall’orario scolastico e ha coinvolto numerosi alunni dell’Istituto Comprensivo, guidati da insegnanti motivate e dalla Dirigente Scolastica, Emanuela Fubelli. Durante l’evento finale è stata intervistata dagli studenti la Prof.ssa Natalia Magliocchetti, laureata in Scienze Statistiche e Direttore Statistico presso il Ministero della Sanità, che ha raccontato le difficoltà affrontate nella propria carriera, ma anche la gioia di svolgere un lavoro con passione.