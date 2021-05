Donne e potere

Il potere è donna? La domanda si ripropone con la nuova serie tv di Sky “Domina”, che ripercorre la vertiginosa ascesa della terza moglie di Augusto, Livia Drusilla: il viaggio e l’ascesa di una ragazza ingenua, il cui mondo si sgretola sulla scia dell’assassinio di Giulio Cesare, a donna più potente e influente di Roma, guidata da un profondo desiderio di garantire il potere ai propri figli. La nobildonna romana interpretata dall’attrice Kasia Smutniak, non è certo stata l’unica donna della storia a manipolare il potere. Messalina, Penelope, Mary Tudor, Elisabetta I Cleopatra, Lady Macbeth e pure nel fantasy la matrigna di Biancaneve sono solo alcune donne temute del passato. Oggi, Kamala Harris (vice presidente degli Stati Uniti d’America) è senza dubbio il nome che più ha “dominato” lo scorso anno. Figlia di immigrati, cresciuta tra letture afroamericane e proteste in difesa dei diritti civili, non è l’unica donna ad aver conquistato una carica finora attribuita ai maschi. In Italia, Maria Luisa Pellizzari, è la prima donna vice capo vicario della Polizia di Stato. Come dimenticare, poi, Margareth Thatcher la “Lady di ferro” che spesso ripeteva “Se vuoi che qualcosa venga detto, chiedi a un uomo; se vuoi che qualcosa venga fatto, chiedi a una donna”.