Lo stupefacente tagliato nel Nord Est era destinato alla piazza di Tor Bella Monaca. Sequestrati 3,6 chili di neve bianca e 69mila euro

di Adelaide Pierucci

La cocaina destinata a una delle piazze di spaccio più grandi di Europa, per mesi, forse per anni, è stata lavorata a Fiano Romano. La raffineria era stata realizzata in una abitazione di via dei Salici, al civico 5. A gestirla da solo, per allontanare i sospetti, Andrea Tani. Nella casa trovati 3,6 chili di cocaina e 69.000 euro.

