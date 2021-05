Guidonia – Al Centro Commerciale Tiburtino apre il Mi Store

L’apertura di un nuovo Mi Store Italia alle porte di Roma

Xiaomi riprende l’espansione nel mercato italiano per essere sempre più vicina ai propri Mi Fan, e venerdì 28 maggio il nuovo Mi Store aprirà ufficialmente le sue porte all’interno del centro commerciale Tiburtino, in Località Martellona a Guidonia Montecelio (RM).

Lo store ha una superficie di circa 120m, impiega 6 dipendenti e al suo interno sarà possibile acquistare tutti i prodotti Xiaomi, tra cui le ultimissime novità presentate sul mercato italiano.

“Nonostante il periodo difficile che ha rallentato le nuove aperture, insieme a Mi Store Italia, inaugureremo finalmente un nuovo store per continuare il percorso di espansione sul territorio italiano per avvicinarci sempre di più ai tantissimi nostri fan che, fin dall’arrivo in Italia, ci hanno supportato e dato fiducia”, dichiara Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia.

In occasione della nuova apertura ci saranno tante sorprese in esclusiva e offerte “sottocosto” da non perdere su tanti prodotti mobile e smart life. Come sempre, l’inaugurazione rispetterà rigorosamente i protocolli di sicurezza e messe in atto una serie di misure efficaci a garantire distanziamento sociale e comportamenti responsabili.

Fonte: Xiaomi