Mara Venier e il suo legame profondo con la madre

La signora Elsa era una donna piena d’amore, di energia e di passione, una roccia.

Con la figlia Mara aveva sempre avuto un rapporto simbiotico, sebbene a distanza. Per la sua ragazza aveva cucito un delizioso cappotto profilato di perle: sarebbe stato il suo regalo d’augurio per un inizio carriera da sogno, a Roma, a più di 500 chilometri di distanza dalla bella Venezia.

Mara è Mara Venier, la signora della domenica, la regina indiscussa della televisione italiana, la donna che tutti amiamo per la spontaneità, il calore e l’empatia.

È di questi giorni l’uscita del suo libro “Mamma, ti ricordi di me?” in cui racconta, abbandonando ogni pudore, la malattia di sua madre, l’Alzheimer, che piano piano l’ha spenta in un giorno d’estate del 2015. Tutto era cominciato con una Tac fino ad arrivare ad una sorta di bolla della dimenticanza: per tre anni il loro modo di comunicare era la musica, o meglio le strofe di canzoni.

La scrittura è intima ma anche terapeutica, un atto di coraggio che riesce a dare voce anche a tutte quelle persone che si ritrovano impotenti difronte al destino dei loro cari.

Il libro però non è triste, è sì malinconico ma è anche il racconto di affetti familiari e di amori.