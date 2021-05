MENTANA – Vinti 2 milioni di euro con un Gratta e Vinci

La fortuna bacia ancora la città di Mentana. E’ stata ufficializzata, infatti, una vincita da 2 milioni di euro ottenuta con un biglietto bonus “Tutto per tutto” (Vai sul sito Gratta e Vinci).

Al momento non si sa ancora in quale punto sia stato venduto il fortunato tagliando, né tantomeno chi sia il neo milionario.

Quella di questi giorni è probabilmente la vincita più alta di sempre a Mentana, ma la fortuna nell’ultimo periodo è stata benevola. Infatti il 16 luglio dello scorso anno erano stati vinti 21.682,66 euro, grazie a un “5” centrato con una schedina venduta nella Tabaccheria Petralia in via Moscatelli 116. Pochi giorni prima, invece, in un bar era arrivato un 5+1 da mezzo milione di euro.