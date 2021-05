Multe per una festa in campagna, 20 ragazzi pizzicati dai carabinieri

Una soffiata al 112 ha fatto scoprire una festa in campagna, a Castel Madama, ed a multare 20 ragazzi. I giovani, tutti tra i 18 ed i 22 anni, stavano festeggiando il compleanno di uno di loro ma la serata, in una struttura nei pressi di Castel Madama, gli è andata decisamente male.

Verso le 2 di notte, nello scorso fine settimana, alcune persone che avevano sentito gli schiamazzi hanno avvisato i carabinieri che si sono presentati sul posto con tre pattuglie. I militari hanno trovato i ragazzi a ballare, senza distanziamento e con solo pochi di loro che indossavano la mascherina.

Per loro, tutti residenti tra Castel Madama, Tivoli, Guidonia Montecelio ed anche Roma, sono scattate le multe da 400 euro per non aver rispettato le regole normative anti-Covid.