Otto mesi di immunità

La reazione all’attacco del virus del Covid deve mostrare i primi segni nelle prime due settimane. Se questo non avviene il soggetto aggredito dal SarsCoV2 rischia complicanze gravi. Ma se il fisico reagisce bene si rileva una lunga protezione immunitaria. Otto mesi, quindi, è una stima di minima. E non c’entra la gravità in cui si è avuta la malattia. Neanche l’età delle persone ammalate o altre affezioni patologiche.

A dirlo la rilevazione della fenomenologia del contagio effettuata al San Raffaele di Milano insieme all’Istituto Superiore di Sanità. Queste osservazioni sono state pubblicate su Nature Communications. La ricerca riguarda 162 casi rilevati tra marzo e aprile dell’anno scorso, in piena fase pandemica.

Fonte: Nature Communications