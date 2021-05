Paola Ferrari e la sua ossessione per Diletta Leotta

Diletta un corno!

Paola Ferrari si toglie qualche sassolino dalla scarpa e attacca senza mezze misure Diletta Leotta e certa sinistra italiana radical chic.

Altro che Diletta, verrebbe da dire leggendo l’intervista rilasciata al Giornale dalla Ferrari.

“Quando vedo queste ragazze che usano il corpo per diventare famose, mi arrabbio e sbaglio perché ognuno è libero di fare quello che gli pare. Io invece ho sempre considerato un affronto che qualcuno mi ascoltasse solo perché sono carina. La Leotta non può rappresentare le giornaliste italiane, lei può rappresentare solo se stessa. O forse Belen…”

Non è la prima volta che Paola Ferrari si rivolge in questi termini alla reginetta dei programmi sportivi sulla piattaforma Dazn. Ma nulla sembra scalfire il sorriso della bionda “avversaria” televisiva che si è sempre tenuta ben lontana dalle polemiche.

Nel corso dell’intervista, Paola Ferrari non le ha mandate a dire neanche a certa politica snob e di sinistra, ipocrita e moralista. “Se non sei dei loro e fai successo, dai fastidio. Mi hanno detto cose spaventose, che sono un mostro, che ho lo stucco in faccia, che sono tutta rifatta. Ho pianto e sono stata male. Loro che predicano il rispetto per le donne: che si vergognino”, è la stoccata finale.