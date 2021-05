A Cerreto Laziale un nuovo centro cinofilo

Il nuovo centro cinofilo

Inaugurato nella giornata di Sabato 8 maggio 2021 il nuovo CENTRO CINOFILO CERRETO LAZIALE, gestito dal presidente dell’ASD Team Lagotti e Tartufi, Domenico Felici. Nasce in un’area verde di 6000 mq situata nel cuore della Valle del Giovenzano e precisamente nel comune di Cerreto Laziale. Il centro offre lezioni di addestramento alla cerca del tartufo (punto di forza dell’associazione), agility dog, utilità e difesa, detection dog training, obedience e recupero comportamentale. Inoltre viene svolta attività di asilo, in cui lasciare i vostri amati cani durante l’intera giornata per riprenderli entro sera, qualora non possiate portarli con voi. Per lo svolgimento dei corsi, il centro si avvale d’istruttori qualificati dall’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) e d’Educatori Cinofili diplomati.

Per info e prenotazioni Tel. 389 8821211

Strada Provinciale 42/a (Sambuci/Cerreto) km.4,900

Via delle Pretara snc – Cerreto Laziale (Roma)

Coordinate GPS 41.3948368,12.965818