4 arresti in poche ore

Nel pomeriggio, i Carabinieri di Tor Bella Monaca hanno dato esecuzione a 3 misure cautelari, arrestando due cittadini romani e uno originario di Tivoli, tutti già noti alle forze dell’ordine.

Il 28enne di Tivoli, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 04 maggio dal Tribunale di Roma – Ufficio esecuzioni penali, dovendo scontare la pena di 3 anni per reati di droga.