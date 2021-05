David Donatello 2021 agli operatori del Lazio

Sono felice per il riconoscimento d’onore che hanno ricevuto i nostri operatori sanitari Silvia Angeletti, direttrice dell’UOC Lab. Analisi Policlinico Universitario – Campus Biomedico, Ivanna Legkar, direttrice Farmacia e area test anticovid Gemelli a Casa A. Gemelli, e Stefano Marongiu, coordinatore infermieristico Usca-R Inmi Spallanzani che riceve il premio proprio nella giornata Internazionale degli Infermieri. In particolare, ai tre operatori è stata consegnata la targa d’onore David Donatello 2021 per essersi distinti per l’importante contributo alla ripresa in sicurezza delle attività delle produzioni cinematografiche e audiovive a Roma e in Italia durante la crisi COVID-19.