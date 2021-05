FONTE NUOVA – Incidente al centro di Tor Lupara, rallentamenti su via Nomentana

Un incidente senza gravi conseguenze sta provocando forti rallentamenti al centro di Tor Lupara. Poco prima delle ore 14 una Mercedes nera e una Nissan rossa si sono scontrate su via Nomentana per cause ancora in via di accertamento. Sul posto la Polizia Locale di Fonte Nuova.

Stando a una prima ricostruzione l’auto di grossa cilindrata viaggiava verso Mentana e si è trovata davanti un furgone che viaggiava in direzione Roma e ha svoltato per imboccare via Parini. Per schivarlo ha colpito l’altra vettura che stava viaggiando sempre su via Nomentana in direzione Roma. Non ci sono feriti.