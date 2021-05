MENTANA – Tiziana, la calzolaia protagonista ai Soliti Ignoti

Martedì sera 11 maggio è stata protagonista per una sera su Rai Uno Tiziana Valentini, una delle pochissime donne che svolge il lavoro di calzolaia. È l’erede della cultura dei calzolai che tra Mentana e Monterotondo portano avanti la tradizione da un secolo. Il nonno Manlio Valentini aveva imparato il mestiere da Dante Coltella e poi a cavallo tra le due Guerre aveva aperto una bottega all’inizio di via Amendola a Mentana, vicino al negozio di Artemizia che vendeva bruscolini e lecca lecca. A proseguire la tradizione è stato poi il figlio Sante, detto Santino, che trent’anni fa ha trasferito l’attività a Monterotondo in via dell’Unione, prima alla fine della strada, poi di fronte alla frutteria e infine da nove anni nell’attuale sede al civico 107. Con la scomparsa di Santino, avvenuta due anni fa, la figlia Tiziana, 44 anni, è rimasta l’unica erede di questa lunga tradizione e porta avanti l’attività insieme al marito Gianluca.

Qui custodisce gelosamente i ricordi fatti di fotografie e vecchi arnesi utilizzati dal nonno prima e dal padre poi. Ovviamente il mestiere è cambiato negli anni e tra le tante novità c’è anche un “frigo-libreria” nel cortile a disposizione dei clienti e non solo.