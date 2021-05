Un lecca lecca molto speciale

Dire addio alla Dad con un bastoncino di plastica

L’idea sembra semplice, poco invasiva e, soprattutto, piace ai bambini ai quali è rivolta per permettere loro un ritorno sicuro in classe.

Si tratta di un tampone salivare molecolare a forma di lecca lecca. Non ha alcun gusto, non è fastidioso ed è semplicemente un bastoncino di plastica avvolto da un batuffolo di ovatta.

È stato messo a punto da un gruppo di quattro scienziate della Statale di Milano, guidate dal preside della Facoltà di Medicina.

Basta tenere il “lollipop” un minuto sotto la lingua, raccogliere un po’ di saliva, quindi reinserirlo nel suo contenitore: un’operazione che anche i più piccoli possono fare da soli. Al momento è stato sperimentato con successo in alcune classi della Lombardia ma l’idea è quella di estendere il metodo al resto del Paese.

Il progetto è rimasto incastrato per mesi nelle maglie della burocrazia. L’idea iniziale era un rollino di cotone, come quello che usano i dentisti, da tenere sotto la lingua e poi consegnare ai laboratori. In questi mesi, però, le ricercatrici sono andate avanti sviluppando questo dispositivo che può essere usato anche dai più fragili e dalle persone con disabilità per le quali si potrebbe presentare un problema di ingestione.