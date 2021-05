Immunità di gregge ad agosto

Dopo l’estate potremmo consegnare questa stagione pandemica ai ricordi. Potremmo. Perché una parte importante per dire “capitolo chiuso” dovrà esser data dal sopraggiungere di varianti specificamente aggressive e incuranti della copertura di anticorpi determinata dai vaccini e dall’effettiva conferma delle dosi programmate per la regione Lazio. A dirlo l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato in un’intervista riportata dall’Ansa. “Dipende dalle forniture di vaccini, ma ritengo che possa arrivare a metà agosto”. Detto questo, la stagione della vacanza non dovrà essere ostativa per mantenere la media appena al di sotto del mezzo milione di vaccinati al giorno che potrà essere salvaguardato solo attraverso la messa in contatto di ogni sistema vaccinale nel nostro paese.