Tivoli ordinanza anti-Spritz. Vietato vendere alcolici e superalcolici per l’asporto

Coronavirus: da domani 14​ a domenica 16 maggio, dalle 15 alle 6, vietato vendere alcolici e superalcolici per l’asporto

Da domani venerdì 14 a domenica 16 maggio, dalle 15 alle 6 in tutto il territorio del Comune di Tivoli sarà vietato vendere per l’asporto bevande alcoliche e superalcoliche negli esercizi commerciali di vicinato, nelle attività di somministrazione di alimenti e bevande e attraverso i distributori automatici.

È quanto stabilisce l’ordinanza firmata oggi dal sindaco Giuseppe Proietti relativa a “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica”, che non si arresta per la presenza di varianti del nuovo Coronavirus, molto contagiose e, per questo, ancor più pericolose del virus originario. Sarà consentita la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche esclusivamente per il consumo all’aperto al tavolo.

L’ordinanza si è resa necessaria in quanto dai controlli effettuati dalle forze dell’ordine è emerso che continua a essere inosservato il divieto di assembramenti tra persone, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali della fine della settimana; assembramenti che riguardano in modo preponderante giovani tra i 18 e 25 anni, che consumano bevande alcoliche proprio in prossimità dei locali. L’obiettivo dell’ordinanza è cercare di arginare la diffusione del Sars-Cov-2, ancora alta nonostante le vaccinazioni stiano procedendo in modo intenso in tutto il territorio tiburtino e regionale. L’amministrazione comunale e il sindaco invitano i cittadini ad adottare ancora con la massima attenzione tutte le misure necessarie per prevenire il contagio, ispirate al principio della massima cautela e prudenza indicate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, prime fra tutte: mantenere le distanze di almeno un metro e mezzo dalle altre persone; evitare di abbracciarsi; evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie e indossare le mascherine sia nei luoghi al chiuso, sia all’aperto.