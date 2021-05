Tivoli, Morbidelli: “Nel derby vittoria importante. Sora un bivio, ma non è ancora decisiva”

Il ritorno in campo della Tivoli, due giorni fa, si è rivelato un vero e proprio trionfo. Per la posta in palio e per il blasone della sfida con il Villalba, il derby tiburtino è stato stravinto dai ragazzi di Lucidi 3-0. Morbidelli, Danieli e Mancini hanno trascinato gli amarantoblù ad un successo tanto bello quanto importante, soprattutto in vista del big match di domenica al Tomei contro il Sora. E’ ciò che afferma l’autore del vantaggio della Tivoli nel derby, il fantasista Alessandro Morbidelli: “Non era semplice tornare in campo dopo dieci giorni di stop ma la squadra ha risposto alla grande. Magari siamo stati avvantaggiati dal fatto di essere più freschi rispetto a loro ma come ho già detto non è mai facile ripresentarsi in campo dopo una sosta. Perciò siamo stati bravi ad ottenere questa vittoria che ci proietta alla sfida di Sora. Domenica sarà per noi un bivio importante ma non credo sia una gara già decisiva. Abbiamo comunque ancora due partite da recuperare ed anche guardando al girone nel suo complesso stiamo vedendo che in ogni turno può succedere qualsiasi cosa. Sicuramente quello di domenica sarà un bel test per entrambe, Sora è una squadra forte e anch’essa candidata per la vittoria finale. Probabilmente sarà un match bloccato tatticamente all’inizio ma col passare dei minuti mi aspetto una bella partita. Cercheremo di tornare a casa con i tre punti”.