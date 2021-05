Una rotatoria sulla Salaria

Una nuova rotatoria sulla Salaria

L’Anas, sulla scorta delle richieste dell’Amministrazione di Montelibretti sta definendo il progetto per la prossima realizzazione di una rotatoria al km 29,300 della Salaria, (bivio di Pianabella) . Importantissima novità per mettere in sicurezza uno dei punti a più alta incidentalità sul nostro territorio.

Si andrà così a mettere in sicurezza uno dei più importanti accessi a Montelibretti, specie per i residenti della Tenuta , ma anche a Palombara, Moricone, eccetera. Con grande soddisfazione, il tavolo tecnico si è tenuto all’interno del Municipio di Montelibretti. La progettazione è in fase molto avanzata ed a breve ci saranno importanti evoluzioni – Conclude il Sindaco di Montelibretti Luca Branciani –