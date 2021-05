GUIDONIA – Il Comune assume, domani scadono i termini per partecipare

Scadono domani, domenica 16 maggio, i termini per presentare la domanda di partecipazione ai concorsi banditi dal Comune di Guidonia Montecelio. Le selezioni sono finalizzate all’inserimento di vari profili professionali, diplomati e laureati, che saranno assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno.

Il Comune ha infatti pubblicato tre concorsi per 10 assunzioni a tempo pieno e indeterminato dei seguenti profili:

– 4 Istruttori Direttivi Amministrativi – Cat. D;

– 2 Istruttori Direttivi Tecnici – Cat. D;

– 4 Istruttori Tecnici – Cat. C1.

Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generici di seguito riassunti:

– cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di altre categorie previste dai bandi;

– età non inferiore ai 18 anni e non superiore all’età costituente il limite per il collocamento a riposo;

– idoneità fisica; – posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985;

– godimento dei diritti civili e politici;

– non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego;

– assenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;

– non essere stati licenziati da una Pubblica Amministrazione per persistente, insufficiente rendimento o per la produzione di documenti falsi o dichiarazioni false, comunque con mezzi fraudolenti, commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro;

– conoscenza di base dell’informatica e dell’uso dei personal computer (inclusi programmi di editor di testi, foglio elettronico, internet, posta elettronica).

REQUISITI SPECIFICI

E’ richiesto, inoltre, il possesso dei seguenti requisiti specifici, in base alla posizione per la quale ci si candida:

ISTRUTTORI DIRETTIVI AMMINISTRATIVI

– laurea Triennale di primo livello (Laurea), Diploma di Laurea, Laurea Specialistica o Laurea Magistrale.

ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI

– laurea triennale nelle seguenti classi: L-7 Ingegneria civile ed ambientale; L-17 Scienze dell’architettura oppure altri titoli indicati nel bando.

ISTRUTTORI TECNICI

– diploma di Geometra e/o titolo equipollente.

SELEZIONE

Qualora il numero delle domande sia tale da non consentire l’espletamento dei concorsi in tempi rapidi, a insindacabile giudizio della Commissione sarà effettuata una preselezione. Le selezioni avverranno attraverso la valutazione dei titoli ed il superamento di tre prove d’esame, due scritte ed una orale, vertenti sugli argomenti indicati nei singoli bandi.

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

I candidati interessati ai concorsi per assunzioni Comune Guidonia Montecelio dovranno presentare le domande, redatte in carta semplice, al Comune di Guidonia Montecelio – Piazza Matteotti, 20 – 00012 – Guidonia Montecelio (RM) entro il 16 Maggio 2021 tramite una delle seguenti modalità:

– direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune nei soli giorni e orari di apertura (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00);

– spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;

– mediante posta elettronica certificata, unicamente per i candidati in possesso di Posta Elettronica Certificata, intestate al candidato, spedita al seguente indirizzo: protocollo@pec.guidonia.org

Alle domande sarà necessario allegare la seguente documentazione:

– ricevuta della tassa di concorso di 10,33;

– fotocopia della carta d’identità in corso di validità e codice fiscale.

Ogni altro dettaglio sulle modalità di presentazione delle domande di ammissione è indicato nei bandi disponibili sul sito del Comune e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.30 del 16-04-2021.