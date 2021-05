Si sono mossi secondo un copione collaudato e l’operazione sembrava andare per il verso giusto, ma non hanno fatto i conti con la resistenza della cassaforte. Così sono fuggiti a mani vuote i ladri che all’alba di oggi, sabato 15 maggio, hanno preso di mira la filiale della Banca Popolare di Bari di via Tiburtina 106, a Villa Adriana.

Secondo le prime informazioni raccolte da Tiburno, la “Banda della Spaccata” è entrata in azione verso le 3,45 in barba al coprifuoco col rischio di essere intercettata più facilmente dalle forze dell’ordine. I banditi hanno tagliato la catena di protezione all’area privata antistante la banca per consentire l’ingresso in retromarcia di un’auto. Un’auto lanciata contro la vetrata blindata che è stata sfondata ed crollata al suolo sotto i colpi violenti.

A quel punto, i ladri sono penetrati all’interno della filiale e hanno imbragato il bancomat con dei cavi agganciati alla vettura utilizzata per il colpo. A tradire i malviventi è stato proprio il cavo che si è spezzato e non ha retto le manovre per strappare la cassaforte dalla parete e dal pavimento. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Tivoli che acquisiranno le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza.

La filiale della Banca Popolare di Bari di via Tiburtina 106, a Villa Adriana, è aperta da gennaio 2006 ed è la prima volta che viene presa di mira dai ladri.