Come mantenere un sorriso perfetto

Nel corso degli anni la clinica odontoiatrica Dental Tiberinus è diventata un punto di riferimento per Capena ed i comuni limitrofi, anche grazie all’estrema attenzione nella tutela del rapporto di fiducia personale che si crea fra il dentista ed il paziente.

Da oggi sul loro sito, è possibile scaricare gratuitamente a questo link https://bit.ly/vademecum-igiene-orale un vademecum sulla corretta igiene orale per tutta la famiglia.

Da dove nasce l’idea di creare un vademecum?

Nel corso degli anni, dopo una pulizia dei denti o dopo un intervento la domanda che ci hanno fatto più spesso è stata sul come mantenere un sorriso brillante e su come prevenire carie.

Abbiamo così deciso di racchiudere la nostra esperienza (e le vostre domande) in un unico documento che potesse servire a tutti, grandi e piccoli.

Dacci un’anticipazione, di cosa parla questo “libro”?

Abbiamo dato una linea guida totale sull’igiene orale: oltre a quello che tutti si aspettano, cioè come lavare i denti, come usare il filo interdentale o il collutorio, ci siamo impegnati a spiegare come (e soprattutto) una corretta alimentazione possa prevenire carie e quali siano i cibi da preferire perché ricchi di fosforo e magnesio e altri dannosi per i denti.

Esiste quindi una lista nera dei cibi?

Certamente, ci avviciniamo all’estate e gran parte dei cibi che sconsigliamo nel loro uso eccessivo ci permettono, oltre ad aver un bel sorriso, anche una forma fisica smagliante.

Limitando cibi o bevande che macchiano i denti, utilizzando bene lo spazzolino può bastare a mantenere il sorriso?

È sicuramente il primo passo, ma è buona abitudine fare una visita dal medico odontoiatra ogni sei mesi circa per prevenire il sopraggiungere di problemi ai denti o comunque di intercettarli in fase iniziale.

A chi è indirizzato il vademecum?

A tutti, grandi e piccoli. L’igiene orale dei bambini è importante quanto quella degli adulti. La placca infatti, si forma sui loro denti proprio come negli adulti e può causare gli stessi danni. Ecco perché i genitori dovrebbero prendersi il tempo per spazzolare correttamente i denti dei loro figli e quando diventano più grandi, abituarli a spazzolarsi correttamente.

Perché è così fondamentale l’igiene orale?

L’igiene orale è la migliore medicina per la prevenzione di molte patologie e problematiche legate al cavo orale.

Quando i denti non sono ben puliti possono infiammare le gengive, provocare carie, dolore e infine la perdita del dente.

Attraverso una corretta igiene orale quindi, teniamo lontani i batteri e garantiamo una migliore salute ai nostri denti e alla nostra bocca.

Se volete prendervi cura del vostro sorriso con i consigli degli esperti potete scaricare gratuitamente il Vademecum a questo link https://bit.ly/vademecum-igiene-orale

DENTAL TIBERINUS

Via Tiberina, 91 – 00060, Capena (Rm)

c/o Centro Commerciale Tiberinus

Lunedì / Domenica (sempre aperto) 09:30 – 20:00

Tel 0683664777

info@dentaltiberinus.it

www.dentaltiberinus.it