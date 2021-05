Contro il coprifuoco, manifestazione di Fratelli d’Italia in tutti i comuni

Fratelli d’Italia ha manifestato nei giorni scorsi contro il coprifuoco nazionale. I militanti sono scesi in strada per chiedere al governo di posticiparlo o abolirlo e per dimostrare la propria vicinanza alle categorie più colpite. A Monterotondo si è svolta giovedì 6 maggio, a Tivoli venerdì 7 e a Guidonia sabato 8.

A coordinare le iniziative, Alessandro Galiano responsabile provinciale campagne nazionali delegato del onorevole Marco Silvestroni, che in questi giorni ha reso operativa anche la sede federale di via Fratelli Bandiera a Monterotondo.

“Siamo seriamente preoccupati, come tutti gli italiani – spiega Galiano – siamo una nazione che vive di turismo e anche l’economia di molti dei nostri comuni della provincia di Roma dipende molto da bar e ristoranti. Abbiamo ascoltato le esigenze degli imprenditori e dei lavoratori in questi mesi e non ce la fanno più ad andare avanti. Qui il problema non sono solo i ristori, ma anche avere delle certezze per il futuro. Non tutti hanno degli spazi all’aperto disponibili o la possibilità di poter installare una dehor”.

Secondo Galiano sono altri i problemi da risolvere rispetto a far tornare le persone a casa alle 10 di sera. “La mattina i trasporti pubblici sono stracolmi – spiega – ed è qui che si trasmette il virus. Sono passati quindici mesi dall’inizio dell’emergenza e ancora non è stata trovata una soluzione per potenziarli, magari mettendo a disposizione taxi ed Ncc che in questo periodo non stanno lavorando”.