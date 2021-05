Una 20enne di origine rumena, domiciliata in un campo nomadi di Roma, è stata arrestata a Fiano Romano dai Carabinieri della Stazione di Torrita Tiberina . La giovane, colta in flagranza di reato, aveva nascosto in una borsa svariati cosmetici rubati in un negozio di prodotti per l’igiene personale e profumi del luogo. Dopo aver restituito la refurtiva, la 20enne è stata rimessa in libertà dal Pubblico Ministero poiché in stato di gravidanza.