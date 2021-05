Fiano Romano – Fast & Furious su una Passat dopo la rapina, ma la corsa finisce sull’autostrada

A Fiano Romano i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno colto sul fatto, e tratto in arresto, due soggetti di origine rumena e senza fissa dimora, rispettivamente di 42 e 23 anni che, durante la notte. si erano introdotti all’interno di un deposito di auto d’epoca e mezzi pesanti. In primo luogo i malfattori hanno danneggiato il sistema di videosorveglianza e asportato il relativo sistema di registrazione, successivamente hanno smontato diversi catalizzatori e radiatori delle auto in deposito (oltre ad aver manomesso due distributori automatici di cibi e bevande asportando il denaro all’interno).

Dopo aver accantonato la refurtiva nel piazzale, per portarla via in un secondo tempo, sono arrivati sul luogo i Carabinieri della Radiomobile di Monterotondo. All’arrivo delle pattuglie inviate dalla Centrale Operativa della Compagnia di Monterotondo, i due hanno tentato la fuga su un Volkswagen Passat ma sono stati intercettati e fermati al Km 24 della via Salaria da una pattuglia della Sezione Operativa e tratti in arresto per furto aggravato.

Come richiesto dal PM di turno della Procura di Tivoli, i due arrestati sono stati tradotti presso il carcere di Frosinone.