GUIDONIA - Eredità Borghese, 100 famiglie scoprono di aver perso casa

Dal 5 maggio risultano intestati a Massimo Chiappini, 79enne ex docente e figlio del commercialista della nobile casata romana. Il passaggio di proprietà stipulato in Spagna: il caso riguarda il complesso di via Luigi Gabelli, compreso l’ufficio postale, e altri fabbricati.