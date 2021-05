È uscito il libro OGNI BORGO È UN POETA, di Giuliano Belloni, 67 anni, In passato l’autore ha scritto libri di poesia come (L’olio nell’insalata, pane e pomodoro, come faccio a diventare un albero) Il libro viene pubblicato dalla Campanotto Editore, impreziosito da disegni e litografie dall’artista Ornella Fiorini.

Il libro è un dialogo tra un nonno e i suoi due nipoti. Gli anziani e i bambini sono le due categorie che hanno sofferto di più durante questa pandemia. Ed era giusto ricominciare da loro.

In questo momento tutti sono al capezzale dei borghi. Ma vengono considerati come un luogo sicuro, per sfuggire dalla pandemia. Ma i borghi non sono la capitale della paura ma sono laboratorio di un nuovo Umanesimo. OGNI BORGO DOVREBBE ADOTTARE UN POETA. È un invito che lo scrittore rivolge ai borghi, ai paesi, alle città.

Nel libro vengono nominati 300 borghi rappresentanza di tutti i borghi italiani. Ogni borgo è un aspetto dell’uomo. Tutti i borghi costituiscono l’identità dell’uomo.

La prima presentazione del libro a metà giugno viene fatta nell’isola di PROCIDA, capitale della cultura 2022. Subito dopo a San Gimignano.