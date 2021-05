Vaccini: operazione giovanissimi

Influencer e open day per convincere gli under 20.

Con la fine delle priorità anagrafiche, è corsa per convincere giovani e giovanissimi alla vaccinazione. E per farlo, nulla di meglio che parlare con il loro stesso linguaggio e usare i loro strumenti di comunicazione.

Entro qualche settimana il governo lancerà una nuova campagna informativa sui social. Per gli under 30 verranno coinvolti gli influencer di Instagram, Facebook e Twitch, mentre per gli under 20 si userà TikTok, la piattaforma che spopola tra i teenager.

Saranno contattati i creator e le star della community più impegnati nei temi sociali, come la romana Cecilia Cantarano.

Ma il reclutamento avverrà anche al di fuori dei luoghi virtuali. Si sta pensando in modo particolare ai maturandi e alla possibilità di istituire anche per loro il sistema open day, sulla falsa riga di quello che si è tenuto lo scorso weekend per gli over 40. La data individuata è il 2 giugno mentre si stanno ancora studiando le modalità operative. C’è da chiedersi tuttavia se le forniture arriveranno in tempo perché le dosi per ora non ci sono.

E se i presidi romani sognano hub direttamente nelle scuole, le discoteche nazionali si sono fatte avanti disponibili ad offrire i loro spazi per le vaccinazioni.