Carmen Russo si difende dalle accuse

Carmen Russo e suo marito, Enzo Paolo Turchi, sono stati investiti dalla notizia di una presunta denuncia da parte di due domestici che li avrebbero accusati per sfruttamento del loro lavoro irregolare. Attraverso una nota del loro legale, hanno pubblicamente replicato alle accuse nei loro confronti. “Tutti detti articoli appaiono ridondanti di illazioni e luoghi comuni che si pongono in stridente contrasto con la realtà fattuale e le circostanze comportamentali delle parti. Ciò posto, anche nella considerazione che allo stato degli atti gli scriventi non hanno ricevuto alcuna notificazione dei ricorsi asseritamente depositati dai presunti dipendenti al Tribunale Ordinario di Tivoli, competente per territorio, gli esponenti stessi si riservano, a loro volta, di agire giudizialmente per la tutela dei propri diritti e interessi”, si legge nel comunicato diffuso dal legale dei due, che intanto hanno promesso di denunciare coloro che hanno dato la notizia.

L’accusa

Stando alla notizia circolata in rete i due domestici assunti per l’abitazione di Formello dal 1° luglio 2020, avrebbero dovuto prestare servizio presso in cambio di due alloggi e un compenso pari a 700 euro. In seguito , sempre stando alla notizia riportata in rete da alcuni giornali, sarebbe stato loro offerto il pagamento di soli 500 euro mensili senza busta paga e in contanti.