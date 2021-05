Castelnuovo di Porto – Riapre la Rocca Colonna

Non parliamo di un semplice spazio polifunzionale, ma del castello che domina Castelnuovo di Porto: la Rocca Colonna, un monumento che è entrato a far parte delle Dimore Storiche del Lazio ma che non rinuncia al suo contatto con il territorio.

𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟐𝟐 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨, 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟔.𝟎𝟎 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟐𝟎.𝟎𝟎, 𝐬𝐢 𝐬𝐯𝐨𝐥𝐠𝐞𝐫𝐚̀ 𝐥’𝐎𝐩𝐞𝐧 𝐃𝐚𝐲 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐑𝐨𝐜𝐜𝐚 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐧𝐧𝐚 per celebrare la riapertura al pubblico del castello dopo il ritorno in zona gialla e per festeggiare tutte le attività che si svolgono al suo interno: corsi di musica, coro per voci bianche, cucito, tessitura, archeologia e teatro per adulti, oltre a mostre permanenti e in programma come Castelnuovo Fotografia, il Festival internazionale di fotografia e arte contemporanea e la mostra sui 25 anni dell’Associazione di Protezione Civile Volontari del Soccorso di Castelnuovo di Porto.