Fonte Nuova – Delibera su piano triennale delle opere pubbliche

Oggi in consiglio è stata portata la delibera di aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche. Con questo atto abbiamo inseriti obbiettivi, già annunciati:

– Illuminazione di via monte del carnale ed efficientamento di via Venezia Giulia (per un importo di 140.000 euro, finanziato con finanziamento ministeriale ottenuto) ;

– parcheggio e area mercatale su via palombarese;

– pista ciclabile su un tratto di via salvatoretto (300.000 euro, finanziato con un finanziamento regionale ottenuto)

– riqualificazione del parco di via due giugno, sistemazione dei parcheggi adiacenti e illuminazione di parte di via fonte santa Margherita (per la cui realizzazione abbiamo richiesto un finanziamento alla regione);

– realizzazione di una nuova scuola dell infanzia su via Francesco de Santis (per il quale stiamo richiedendo un finanziamento partecipando ad un bando).