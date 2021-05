GUIDONIA – Bocce, via al decimo memorial per il dottor Alberico Rossetti

Saranno 247 gli atleti impegnati, domenica 23 maggio, nella gara in memoria del Dottor Alberico Rossetti, storico farmacista di Villanova di Guidonia, organizzata dall’A.S.D. Circolo Bocciofilo di Villanova, sita in Via Cavour 1/A e giunta ormai alla decima edizione.

La gara nazionale sarà in modalità Raffa individuale valevole per le categorie A,B, C e D vedrà impegnati numerosi talenti della disciplina, come la campionessa del mondo Elisa Luccarini.

“La gara -spiega il presidente del circolo Giancarlo Valentini- si svolgerà seguendo le norme antipandemiche imposte, garantendo la massima sicurezza per tutti gli atleti che concorreranno”.

I primi classificati verranno premiati con trofei e premi in buoni benzina fino a 500 euro.

Le gare si svolgeranno a porte chiuse per garantire il rispetto delle norme antipandemiche ed inizieranno alle ore 9 del 23 maggio 2021.