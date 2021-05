“Ha scelto il corpo sbagliato”. La battaglia di Elisa contro il tumore e in favore della prevenzione

Sta combattendo da mesi una battaglia contro il cancro al seno e qualche giorno fa ha voluto condividere la sua esperienza con tutti, pubblicando un toccante e grintoso post sul suo profilo Facebook. Elisa Di Iorio ha 31 anni e abita a Tor Lupara. Qui è molto conosciuta, anche perché la madre Loredana gestisce il negozio di abbigliamento “Brividi” poco distante dalla chiesa Gesù Maestro. Lei invece di professione fa la giornalista radiotelevisiva e si è occupata soprattutto della sua squadra del cuore: la Lazio. Una passione – quella per il pallone, non per la fede calcistica visto che lui è della Roma – trasmessa dal padre Piero, giocatore che ha esordito anche in Serie A con il Verona.

In questi giorni la ragazza è stata subissata di messaggi e telefonate di vicinanza, diventando un simbolo della lotta al cancro. Accetta di parlarne, anche perché ora uno dei suoi obiettivi è diventato quello di sensibilizzare quante più persone possibile alla prevenzione.

Elisa, come e quando hai scoperto il tumore?

Il 4 marzo dello scorso anno sono tornata da una vacanza di dieci giorni a Zanzibar con il mio compagno e un’altra coppia di amici per festeggiare i trent’anni. La notte tra l’8 e il 9 il mio ragazzo abbracciandomi mi ha detto di sentire qualcosa di strano sotto al braccio. Avevo un bozzo sul seno e non me ne ero accorta. La mattina dopo era sabato e volevo trovare subito una struttura aperta per fare un’ecografia, nonostante poi io non sia una persona ansiosa. A Tor Lupara non ho trovato posto, ma fortunatamente nella radio in cui lavoro c’è un centro specialistico e lì sono riuscita a farmela fare. È stata rilevata una cisti di 3 centimetri e mezzo, ma mi è stato detto che probabilmente non era niente, solo una questione ormonale, prescrivendomi una cura di antinfiammatorio Ananase per trenta giorni.

[…]

Venerdì 7 maggio hai scritto il post su Facebook con cui mettevi al corrente tutti della tua battaglia. Perché?

La mia reazione quando ho saputo di avere un tumore è stata subito quella di dirlo a tutte le persone con cui condividevo la mia quotidianità. Dopo mezz’ora ho preso la macchina e sono andata dalle mie amiche, poi l’ho scritto nelle varie chat di lavoro. Non l’ho mai tenuto nascosto e questo mi ha sempre aiutato, anche perché io sono una che parla tantissimo e in questo modo riesco a superare anche i momenti più neri.

L’ospedale ti mette a disposizione un supporto psicologico e io sono molto favorevole a questo, ma sinceramente non he ho mai sentito il bisogno.

Comunque dopo la quarta “rossa”, che io ho sempre considerato la fine del momento più duro, mi è scattata una molla. Mio sono svegliata la mattina dopo come un vulcano di idee e tanta voglia di aiutare gli altri. Mi è capitato anche di confrontarmi con una coetanea che faceva terapia e ho visto che in qualche modo sono riuscita a rassicurarla, ad aiutarla.

Mi sono detta: se la mia esperienza può essere utile per tranquillizzare, per dare spiegazioni, per spingere anche solo una persona in più a fare dei controlli, allora vale la pena raccontarla.

D’altronde già lo avevo fatto con le mie amiche che sono andate tutte a farsi l’ecografia, cosa a cui non avrebbero mai pensato prima.

Comunque dopo il post ho ricevuto una valanga di messaggi da parte di persone che ci erano passate o che avevano un parente nelle mie condizioni. Quello a cui tengo è che passi un messaggio positivo e che fare finta di niente non serve a nulla. È come con il Covid. Dire “preferisco non sapere” è una stupidaggine. È meglio sapere e affrontare il problema.

Se io non avessi avuto questo carattere me ne sarei accorta molto più tardi e chissà cosa sarebbe successo. Il mio è un tumore molto aggressivo, basti pensare che su 100 cellule ne avevo 83 che proliferavano.

[…]

Hai paura della morte?

No. Non c’è un giorno da quando mi hanno diagnosticato il cancro in cui ho avuto paura. Non ho mai pensato di non farcela e di mollare, forse perché sono ottimista per natura.

Mi è bastata quella frase del medico che mi ha detto che guarirò.

Come ti vedi tra dieci anni?

Mi vedo sposata, madre di un figlio.

Incredibile come questa cosa mi abbia fatto riflettere su questo. Il sabato prima di scoprire il tumore stavo con le mie amiche a dire che non ero pronta, che ero troppo giovane. Lunedì ho scoperto il male e ho iniziato a pensare che non volevo altro al mondo, anche perché ti rendi conto che non dipende più solo da te.

In verità ne vorrei due, perché so quanto è importante avendo vissuto sempre un rapporto speciale con mia sorella. Mia madre ci divideva i letti e noi li rimettevamo vicini per dormire insieme.

Ma soprattutto mi vedo felice. Penso di meritarmelo.

