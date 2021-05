Monterotondo – Viabilità Liceo Catullo e Istituto Cardano

Si è tenuto oggi l’incontro istituzionale tra l’Assessore Isabella Bronzino e la Vicesindaca di Città Metropolitana Prof.ssa Teresa Zotta riguardo la viabilità di accesso al Liceo Catullo e all’Istituto Cardano, due scuole popolose e importanti per il territorio, che accolgono studenti e studentesse da Monterotondo ma anche da Capena , Fiano Romano, Montelibretti, Morlupo, Castelnuovo di Porto, Rignano Flaminio , che dunque per arrivare a scuola percorrono la Tangenziale San Martino oppure utilizzano i mezzi Cotral tramite viabilità interna urbana, che con l’emergenza pandemica hanno raddoppiato le corse, arrivando a 15 solo nell’arco della mattinata, a servizio della scuola.

La Vicesindaca Zotta mi ha mostrato i progetti preliminari già predisposti dagli uffici infrastrutture di Città Metropolitana per la realizzazione di un’area dedicata per la fermata Cotral e l’accesso diretto a scuola dalla Tangenziale San Martino e ha espresso l’intenzione di procedere all’affidamento della progettazione definitiva/esecutiva nonché all’attivazione per il reperimento delle risorse finanziare. – Conclude l’Assessore di Monterotondo Isabella Bronzino –