Morlupo – Divieto di sosta

Disponibile sul sito istituzione del Comune, l’Ordinanza Temporanea n. 53/2021 del 18.05.2021 che istituisce il divieto di sosta con rimozione in data Giovedì 20.05.2021 dalle ore 7:00 alle ore 11:00:

su SR3 via Flaminia, dall’incrocio con via Istria e Dalmazia fino all’intersezione con via delle Grotte;

su via San Michele, dall’intersezione con la via Flaminia e fino a via Roncacci, direzione di marcia Morlupo-Capena; su via Benedetti, dalle ore 11:00 alle ore 15:00, per tutta la lunghezza della strada;