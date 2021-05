Polizia locale: nuovo “portale multe” e nuovi servizi digitali per gestire multe e autorizzazioni

È attivo all’indirizzo https://tivoli.multeonline.it/ il nuovo “portale multe” della polizia locale di Tivoli, riservato a coloro che hanno ricevuto la notifica di un verbale di accertamento di violazione al codice della strada. Tramite il portale è possibile visualizzare i dettagli del proprio verbale, ottenere una copia della cartolina di notifica e visionare la foto dell’infrazione nel caso di accesso alla Ztl (zona a traffico limitato). Nel caso in cui il verbale preveda la decurtazione di punti patente, inoltre, attraverso il portale è possibile effettuare la comunicazione dei dati del conducente.

È entrato in funzione anche il servizio di notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada tramite posta elettronica certificata, che garantisce maggiori efficacia ed efficienza e un concreto risparmio: il costo di procedimento relativo alla notificazione con Pec dei verbali di violazione è di 9 euro, con un risparmio di oltre il 50% per il cittadino e per l’ente.

Le autorizzazioni alla circolazione, ad esempio pass Ztl, o il rilascio dei rapporti della polizia locale, ad esempio i sinistri stradali, possono essere pagate comodamente e rapidamente attraverso la piattaforma Pagopa all’indirizzo https://linkmatesec.servizienti.it/LinkmateSec/?c=L182&M=2, selezionando “Pagamenti spontanei”, successivamente “Paga con Pagopa” e, infine, il servizio richiesto. La ricevuta di pagamento andrà allegata alla domanda.

LA DICHIARAZIONE DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE TIBURTINA, ROBERTO CARBONE

In questo modo anche la polizia locale contribuisce al processo di transizione digitale del Comune di Tivoli per costruire un’amministrazione aperta e che offra ai cittadini servizi più accessibili e sicuri. Il nuovo portale aiuta a migliorare la relazione con gli utenti con l’obiettivo di garantire una sempre maggiore trasparenza e di semplificare le procedure.

​