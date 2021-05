VOLLEY – La Danima Spes Mentana torna subito alla vittoria, TdQ battuto 3-0 

Torna subito alla vittoria la Danima Spes Mentana, che non lascia scampo al Tor di Quinto con un perentorio 3-0 e con parziali che non lasciano spazio a troppe analisi.

Nel primo set in realtà la squadra capitolina riesce a tenere testa alle neroverdi per circa metà set, fino allo scatto decisivo del Mentana che si portano prima sul 15-19 e poi allungano ancora fino allo scarto maggiore di sei punti, sul 16-22. La squadra di casa prova ad accorciare le distanze, ma ormai è troppo tardi. Il Mentana si aggiudica il primo set per 18-25.

Nel secondo set scende una sola squadra in campo: il Tor di Quinto sbaglia tanto, mentre al Mentana sembra riuscire veramente tutto. La vittoria delle neroverdi alla fine del set è schiacciante: il tabellino segna 25-9.

Nel terzo set le ragazze di mister Gilardi provano a tirare fuori l’orgoglio ed effettivamente riescono a giocare punto a punto per tutto il set. Nel finale il Mentana si porta a +2 sul 22-24 ma il Tor di Quinto annulla il primo match point, alla fine però per la squadra capitolina è decisivo un errore in ricezione.

Il Mentana torna subito alla vittoria dopo il passo falso con la Polisportiva Valcanneto e si porta in testa alla classifica del girone promozione. Sabato prossimo le neroverdi saranno di scena tra le mura amiche della palestra Don Vincenzo D’Emidio per affrontare l’Eur Volley, seconda in classifica ad una sola lunghezza dal Mentana.

Le altre contendenti al primato, Polisportiva Valcanneto e Polisportiva Talete, affronteranno rispettivamente Tor di Quinto e Giro Volley.