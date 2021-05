Castelnuovo di Porto commissaria Roma Capitale

Il Tar dà ragione, con una sentenza pubblicata ieri, al Comune di Castelnuovo di Porto e nomina un Commissario Dott. Vittorio Rapisarda Federico per la realizzazione e il collaudo di servizi essenziali come fogne, strade, acquedotto, aree verdi e spazi sociali per il complesso Erp-Le Terrazze abbandonato dal 1976.

“Finalmente giustizia è fatta! – Commenta l’Amministrazione – siamo felici che il TAR del Lazio abbia commissariato Roma Capitale per palese inadempienza, dopo che per 40 anni ha abbandonato i suoi cittadini, lasciandoli senza opere di urbanizzazione come la fornitura idrica, l’illuminazione pubblica, le aree a verdi e gli spazi sociali.

Questa ulteriore sentenza, dimostra che Davide può vincere contro Golia e che la politica ha bisogno di competenze, coraggio, studio e perseveranza. Sembrava un problema irrisolvibile, ma noi abbiamo portato in causa Roma Capitale e abbiamo vinto! Una battaglia legale iniziata nel 2018 che è servita a sancire la parità di trattamento della popolazione, dichiarando finita, una volta per tutte, la differenza tra cittadini di serie A e cittadini di serie B. Sarei felice di inaugurare io le nuove opere, ma qualora non ci riuscissi, auspico che chi venga dopo di me continui con la stessa perseveranza e amore per il territorio” – Conclude –

Il provveditore alle opere pubbliche, avrà il compito di progettare, realizzare e collaudare tutti gli spazi comuni per poi cederli definitivamente al Comune di Castelnuovo di Porto, con un investimento di denaro pubblico di alcuni milioni di euro (cifra ancora da quantificare n.d.r).