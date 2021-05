Fiano Romano. Due agenti rischiano la vita per evitare un incidente

Con il Giro d’Italia tornano anche le premiazioni degli “Eroi della sicurezza”, iniziativa arrivata al decimo anno e nata dalla collaborazione tra Polizia di Stato e Autostrade per l’Italia per valorizzare l’operato degli agenti e degli addetti autostradali, che ogni giorno sono presenti sulle arterie ad alto scorrimento lungo il Paese. Alla partenza della tappa di ieri, mercoledì 20 maggio, Perugia-Montalcino, erano presenti sul palco il direttore centrale per le Specialità della Polizia di Stato, Daniela Stradiotto, e il presidente di Autostrade per l’Italia, Giuliano Mari, per consegnare un premio al sovrintendente Roberto Tronati, che è di Magliano Sabina e all’assistente capo Daniele Benedetti, in servizio presso la Sottosezione Autostradale di Roma Nord, per aver sventato un possibile incidente causato da un ostacolo in autostrada, mettendo a rischio la loro vita.