Il presidente e il bambino

Beata innocenza

L’osservazione di un piccolo alunno di una scuola elementare di Roma ha veicolato uno “scoop” politico: il presidente Mattarella non concede il bis e non si ricandida al Quirinale.

“Sono stanco, ha detto, tra 8 mesi mi posso riposare». Giusto che si riposi ha risposto il bambino difronte ai compagni e alle maestre della elementare Geronino Stilton dell’istituto comprensivo Fiume Giallo, la scuola di Torrino- Mezzocamino scelta per presentare l’ottava edizione de ” Il mio diario”, l’agenda scolastica della polizia.

I bambini della Stilton non sapevano che l’autorità attesa per il 19 maggio fosse il presidente della Repubblica. Nei giorni precedenti alla visita, gli alunni avevano preparato una serie di domande molto generiche inviate al ministero degli Interni per una prima scrematura.

Ma quella fatidica, pronunciata nella classe terza A, è stata di sicuro estemporanea, una volta appresa dai piccoli l’età di Mattarella.

E la risposta, manco a dirlo, si è trasformata nella cassa di risonanza di un annuncio che ha aperto una giornata politica di fibrillazioni.