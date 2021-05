Monterotondo. Giovane donna aggredita per strada

Purtroppo, non è la prima volta che un rider viene aggredito e l’ultimo episodio si è verificato a Monterotondo. Recentemente la dipendente di un noto locale del territorio (Setaccio) mentre transita nella rotatoria tra via Fratelli Rosselli e via Marsala, per consegnare delle pizze, nota un mezzo che prima le taglia la strada e poi la tampona.

La giovane Giorgia, successivamente, riceve un pugno sul viso dall’automobilista sbucato improvvisamente. Dopo la triste vicenda, la ragazza sarebbe tornata presso il locale dove ha ricevuto le prime cure e contemporaneamente sono stati avvertiti i carabinieri. Toccherà, quindi, ai militari dell’Arma individuare la protagonista dell’aggressione svanita dopo aver rifilato un colpo alla sfortunata ragazza. La giovane vittima, molto probabilmente non è riuscita ad identificare il mezzo della donna e il lavoro per i carabinieri diventa certamente più difficile