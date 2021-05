Monterotondo. Ritorna e trova una ladra in casa

Ha sicuramente pensato ed organizzato il furto, dato che si è appostata sotto la casa che voleva svaligiare, ha atteso l’uscita della proprietaria ed è entrata nell’appartamento. La padrona di casa è, però, rientrata nell’abitazione prima del previsto ed ha trovato la ladra a rovistare nell’immobile. Tale dinamica ha permesso ai carabinieri di arrestare una 43enne domiciliata a Zagarolo, per quanto accaduto a Monterotondo. La donna nonostante l’arrivo della proprietaria di casa, era riuscita a portarsi via denaro ed un anello. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli ha convalidato l’arresto della donna, già gravata da precedenti penali per lo stesso tipo di reato. Il magistrato, ha disposto gli arresti domiciliari a Zagarolo.