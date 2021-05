COLLEVERDE – Vincenzo Sgarra, addio allo storico tabaccaio

Si è spento a 78 anni ieri sera, giovedì 20 maggio, lo storico tabaccaio di Colleverde di Guidonia Vincenzo Sgarra. Era ricoverato presso l’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Tutto il quartiere si stringe attorno alla famiglia, una delle più conosciute e stimate. Lascia la moglie Nunziata Forlano e le tre figlie Assunta, Cinzia e Barbara. E’ rimasto attivo fino alla fine, sempre presente in negozio fin quando possibile.

L’uomo è stato anche uno dei primi abitanti di Colleverde. Nato ad Andria il 5 settembre del 1942, nel 1972 ha lasciato la sua attività di corniciaio a Centocelle per iniziare la sua nuova vita nella frazione. Nel 1978 ha aperto il primo tabacchi in piazza, quando ancora era uno spiazzo privo di arredo urbano e con 4 tralicci della luce nel mezzo.

Il classico botteghino di sali e tabacchi, piccolo e familiare, dove gli abitanti acquistavano prevalentemente Ms e Marlboro rosse, niente più.

All’epoca non c’erano ancora né la chiesa, né la scuola. Via Monte Gran Paradiso dove la famiglia era andata ad abitare era tutto un prato. Colleverde Secondo si stava popolando ma per lo più era un reticolo di stradine bianche. Come negozi, prima di Vincenzo erano arrivati solo l’alimentari di Goffredo e quello di Ermanno, una frutteria e una merceria in via Monte Grappa, la macelleria di Bruno. Tutte attività scomparse col tempo.