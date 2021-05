Decreto sostegni e l’esenzione ticket per chi ha avuto il coronavirus

Prestazioni gratuite post virus

Niente ticket per sottoporsi ai controlli dopo essere stati malati di Covid.

Lo prevede il Dl sostegni che nell’articolo 27 (Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex Covid), sancisce la gratuita’ delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, comprese nei Livelli essenziali di assistenza, senza compartecipazione alla spesa da parte dell’assistito. L’esenzione sarà valida per un periodo di anni due, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Si prevede inoltre il potenziamento dei servizi di neuropsichiatria; in particolare sono stati stanziati 20 milioni per assumere psicologi in aiuto soprattutto dei ragazzi che hanno sofferto in modo particolare durante il periodo pandemico.