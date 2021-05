Eccellenza femminile – Il Focus sulla 7° giornata

Ultima giornata per l’Eccellenza femminile, con quattro squadre ancora matematicamente in lizza per aggiudicarsi il primo posto. Tra queste c’è anche una squadra del Nord-Est, ma la situazione è molto complessa.

Eretum Monterotondo Women: la sconfitta nello scontro diretto con la Lazio C5 Global è molto probabilmente decisiva, ma non tutto è perduto: le ragazze di mister Bubbico dovranno vincere per forza al Cecconi contro il Frosinone e sperare nella sconfitta della Lazio C5 Global a Sora e della Lodigiani contro la Lazio Calcio Femminile. Eventualità ai limiti dell’impossibile, ma mai dire mai. Intanto le gialloblu dovranno battere le ciociare, cosa non semplice data la caratura dell’avversario.

Pro Calcio Castel Madama: l’obiettivo per le tiburtine sarà quello di non chiudere a quota zero. Domenica l’ultima sfida le vedrà impegnate in casa, all’Attilio Testa, contro la Woman Latina. Sfida non semplice ma qualche segnale positivo dalle ultime gare è arrivato: le rossoblu sono infatti andate in gol per due gare consecutive, ancora però largamente migliorabile la fase difensiva.