Eccellenza – Il Focus sulla 9° giornata

Meno tre giornate al termine del campionato d’Eccellenza, adesso si fa sul serio: le squadre del Nord-Est si giocano una grande fetta di stagione in questo weekend decisivo soprattutto in ottica primo posto.

Real Monterotondo Scalo: percorso netto fin qui per la squadra di Gregori, che grazie alle sette vittorie in altrettante partite si trova adesso a +5 sull’Academy Ladispoli. Domenica al Pierangeli arriva la Vigor Perconti, squadra che naviga nei bassifondi della classifica. In caso di vittoria dei rossoblu ed un contemporaneo passo falso della squadra del litorale, impegnata nell’ostica trasferta contro l’Ottavia, il Real Monterotondo Scalo potrebbe festeggiare anticipatamente il primo posto. In caso di mancato successo però, occhio al calendario: le ultime due giornate degli eretini prevedono proprio la trasferta a Ladispoli e poi la sfida tra le mura amiche contro l’Aranova.

Buttare via tutto quello di ben fatto fino ad adesso sarebbe un vero e proprio harakiri, ma occhio a non abbassare la guardia.

Tivoli Calcio 1919: In un Girone C ancora non completamente decifrabile a causa dei numerosi rinvii, sembra comunque essersi delineata una lotta a due: Sora e Tivoli sembrano le due contendenti all’agognato primo posto. Le due squadre sono appaiate a 14 punti, anche dopo lo scontro diretto di domenica scorsa. La squadra di mister Lucidi ha successivamente vinto il recupero infrasettimanale con l’Audace per 2-1, agganciando in vetta proprio i ciociari. Domenica i tiburtini sono attesi dalla trasferta non facile in casa del Casal Barriera, che domenica scorsa ha fermato il Villalba sul 2-2. Una rosa giovane e molto promettente, ma soprattutto in crescita, che fin qui ha collezionato 9 punti in 6 gare.

Il Sora invece se la vedrà con la terza classificata W3 Roma Team per una partita tutta da vivere.

Quattro partite ancora da disputare per entrambe le capolista: vietato fare passi falsi.

Villalba Ocres Moca: ferma ai box la squadra di mister Leone a causa di alcune positività riscontrate all’interno del gruppo squadra dell’Atletico Vescovio. I guidoniani torneranno in campo domenica prossima per il match contro l’Atletico Ladispoli.

La situazione rinvii intanto si complica, con il Città di Anagni che, a causa dell’ennesimo rinvio anche di questo weekend, sale a sei partite da recuperare. Il calendario si fa sempre più stretto e ci si chiede come sarà possibile portare a compimento questo campionato.