GUIDONIA – Asfalto killer, la Smart finisce nella buca

La foto è abbastanza eloquente e ritrae una Smart ferma in strada. La citycar è ferma perché danneggiata dopo essere letteralmente caduta in una buca di via Pontecorvo, la strada principale dell’area industriale Tavernelle, a Setteville di Guidonia.

Il fatto è accaduto verso le ore 14 di oggi, venerdì 21 maggio, ad un malcapitato cliente di una delle tante aziende della zona da anni costrette ad autotassarsi per sopravvivere in quella che è diventata una vera e propria giungla.

Lo testimonia l’imprenditore Andrea Del Monte, proprietario di alcuni capannoni industriali della zona.

“Circa 7 anni fa – racconta – il Comune ha acquisito le strade dell’area industriale, ma in realtà non ne cura la manutenzione del manto tantomeno l’illuminazione.

Il risultato è rappresentato dalle condizioni disastrose dell’asfalto e dal buio: qui non si è mai visto un camion incaricato dall’amministrazione comunale alla manutenzione, qui non viene nessuno neppure per tappare una buca.

Eppure di tasse dai imprenditori l’Ente ne incassa parecchie.

Oggi una Smart è andata distrutta e lo sfortunato proprietario è stato costretto a portar via la vettura con un carro attrezzi, ma ogni giorno si rischia la vita”.