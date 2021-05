Il mondo cinema sbarca a Tivoli con Villae Film Festival

L’appuntamento è davvero imperdibile. Dal 12 al 18 luglio e dal 6 al 12 settembre 2021, l’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este, nei due siti dichiarati dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità, Villa Adriana e Villa d’Este, ospita la terza edizione di Villae Film Festival. Evento incomparabile nel panorama culturale italiano, il progetto è creato con il patrocinio e il sostegno del MiC, della Regione Lazio e organizzato dalle Villae, sotto la direzione artistica di Andrea Bruciati, storico dell’arte e direttore dell’Istituto di Villa Adriana e Villa d’Este, con la consulenza artistica e l’organizzazione dell’Associazione Culturale Seven.

E’ una rassegna che unisce alla proiezione cinematografica incontri con registi, produttori, critici d’arte e di cinema, artisti e curatori. Nello scenario del Pecile di Villa Adriana, dal 12 al 18 luglio, saranno proiettati film il cui tema è l’arte, come, ad esempio, Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, un ritratto del pittore Antonio Ligabue che è valso l’Orso d’Argento al suo interprete Elio Germano, e The square di Ruben Östlund, che racconta il mondo dell’arte contemporanea e le contraddizioni che essa mette in luce, creando una spirale da cui i protagonisti non sembrano capaci di uscire. Dal 6 al 12 settembre la location delle proiezioni sarà il Gran Viale di Villa d’Este: qui saranno proiettati film ideati e realizzati da personalità che si sono affermate artisticamente anche in ambiti diversi dal cinema. Quindi film che sono, al contempo, cinema ma anche prodotti d’artista. Saranno presentati, così, film come Un chien andalou, gioiello di cinema surrealista scritto da Luis Buñuel e Salvador Dalì.

Villae Film Festival è un’iniziativa realizzata dall’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este – Villae con il patrocinio e il sostegno del MIC – Direzione generale Cinema e Audiovisivo e di Regione Lazio e con la collaborazione di Istituto Luce Cinecittà e della Tibur Film Commission.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.