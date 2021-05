In calo la curva dei contagi e diminuiscono le terapie intensive

Ridotta la pressione sui ricoveri ospedalieri

Nel Lazio su oltre 11.000 tamponi (-4.348) e 13.000 antigenici, per un totale di 25 mila test, si sono registrati 558 nuovi casi positivi (+92), 10 decessi (-6), 1.035 guarigioni e una riduzione dell numero dei ricoverati pari a 1.394 (-60). Le terapie intensive sono 210 (-5).

Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 4.9% ma, considerando anche gli antigenici, la percentuale scende al 2,2%. L’Rt in calo a circa 0.8.

Intanto la curva dei contagi da Sars-CoV2 in tutta Italia è in netta discesa. Nell’ultima settimana è stato registrato un calo di oltre il 30% dei nuovi casi e del 21,3% dei decessi. Ancor più evidente la riduzione della pressione sulle strutture sanitarie: in 6 settimane sono diminuiti del 60% i ricoveri in ospedale e del 55% quelli in terapia intensiva.

I nuovi e confortanti dati emergono dal monitoraggio indipendente della fondazione Gimbe nel periodo dal 12 al 18 maggio. L’analisi mostra, rispetto alla settimana precedente, una diminuzione di nuovi contagi pari a 43.795 rispetto a 63.409, ossia – 30,9%. In calo pure i ricoverati con sintomi: 11.539 rispetto a 14.937, – 22,7%, e quelli nelle terapie intensive, 1.689 rispetto a 2.056, -17,9%.

Anche i dati forniti dal Ministero della Salute confermano l’andamento della curva in decrescita.