MONTEROTONDO – Investito in via Gramsci, anziano morto in ospedale

È morto Salvatore C., l’uomo di 84 anni investito ieri mattina in via Gramsci a Monterotondo. Erano circa le 8 del mattino quando l’anziano stava attraversando sulle strisce pedonali all’altezza del tabaccaio, quando è stato preso in pieno da una Fiat Panda guidata da una donna di 35 anni che viaggiava in direzione centro.

Si è spento poco più tardi all’ospedale Sant’Andrea. La donna come da prassi risulta indagata per omicidio stradale.

Sul posto per i rilievi del caso gli agenti della Polizia Locale diretti dal comandante Michele Lamanna. Stando a una prima ricostruzione l’incidente non è stato causato né dall’elevata velocità, né dalla distrazione dell’automobilista. I vigili hanno controllato le attività del telefono cellulare e non ne sono risultate subito prima dell’incidente. Tra le cause potrebbe esserci invece il sole accecante e gli alberi di alto fusto presenti in quel tratto di strada.

L’uomo era piuttosto conosciuto nel quartiere e molti lo ricordano per le sue passeggiate mattutine insieme al suo cagnolino.